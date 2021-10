V FJK bodo ovrednotili vojaške objekte

Na ozemlju Furlanije - Julijske krajine je okoli 1500 vojašnic, utrdb, bunkerjev ter drugih opuščenih vojaških objektov oz. območij, ki jih bodo javne uprave oz. ustanove ali zasebni partnerji lahko uporabili z drugačno namembnostjo in bodo tako lahko postali hoteli, šole, muzeji, sodišča, zapori, vrtci, domovi za starejše občane, gostinski objekti ter celo javni parki in naravni rezervati. To na podlagi dogovora, ki so ga danes v Trstu podpisali predstavniki deželne uprave FJK, italijanskih ministrstev za obrambo in kulturo, agencije za javno dobro ter univerz v Trstu in Vidmu. Dogovor, ki predstavlja epilog daljšega postopka, med katerim je bil izdelan tudi seznam nepremičnin oz. območij, bo omogočil ovrednotenje bivših vojaških objektov, ki so prisotni na deželnem ozemlju in se jih je uporabljalo predvsem v obdobju hladne vojne (nekateri pa so še iz časa pred drugo svetovno vojno), že nekaj časa pa se jih ne uporablja več, saj se je ministrstvo za obrambo osredotočilo na koriščenje le nekaterih objektov.

Za podpisnike gre za velik rezultat, ki je sad sodelovanja oz. združitve moči med različnimi javnimi ustanovami. Pri tem so prepričani, da bo to prineslo koristi prebivalstvu na ozemlju, ki je bilo v preteklosti podvrženo vojaškim služnostim, ki so močno zaznamovale življenje na določenih območjih, obenem gojijo upanje v kulturni in turistični razvoj omenjenih območij s posledično krepitvijo števila delovnih mest. Prav tako pri akterjih prevladuje prepričanje, da to dejanje predstavlja prispevek k pomiritvi in preseganju nezaupanja v luči gradnje nove Evrope, pri čemer so podpisniki spomnili tako na nedavno srečanje predsednikov Slovenije in Italije, Boruta Pahorja in Sergia Mattarelle v Gorici in Novi Gorici, ki bosta leta 2025 evropska kulturna prestolnica, kot tudi na dogovor o vrnitvi tržaškega Narodnega doma slovenski narodni skupnosti v Italiji.