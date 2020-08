V FJK danes potrdili 9 novih okužb

V FJK so danes potrdili 9 novih okužb z novim koronavirusom, niso pa zabeležili novih smrtnih žrtev. V FJK je trenutno 156 (+6) aktivno okuženih z novim koronavirusom, hospitaliziranih je skupno 10 bolnikov (+1), med katerimi se dva zdravita na intenzivni negi (=). Skupno je zaradi posledic novega koronavirusa doslej umrlo 346 ljudi, 196 v Trstu, 76 v Vidmu, 68 v Pordenonu in 6 v Gorici. Ozdravelo je 2923 (+3) okuženih, klinično zdravih je 9 ljudi (-3), v hišni izolaciji pa 137 ljudi (+8). V FJK je bilo skupno okuženih 3425 ljudi, 1417 v Trstu (+1), 1036 v Vidmu (+7), 745 v Pordenonu (=) in 226 v Gorici (=), dodati je treba osebo, ki se je že vrnila v svojo državo.