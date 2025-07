V FJK do septembra nič več težaškega dela med 12.30 in 16. uro

Velik del Italije in Evrope je še vedno v primežu toplotnega vala, ki je ponekod že terjal tudi smrtne žrtve. V FJK doslej še ni bilo žrtev zaradi toplote, Dežela FJK in drugi akterji pa stavijo na preventivo. Danes je deželna vlada sprejela odredbo proti delu v vročini, ki prepoveduje težaška službena opravila med 12.30 in 16. uro. Odredba bo veljala do 15. septembra, konkretno bodo v zgodnjem popoldnevu mirovali zaposleni v gradbiščih, kamnolomih, kmetijstvu ter tisti, ki delajo v uradih brez klimatske naprave oziroma možnosti zadostnega prezračevanja. O ukrepu je tekla beseda tudi na dopoldanskem soočenju med sindikati in deželno vlado. Odbornica za delo Alessia Rosolen je ob sprejetju odredbe poudarila, da »ne smemo podcenjevati podnebnih sprememb«. Namignila je, da potrebujejo zaposleni strukturalne ukrepe, ki bi zaščitili znosne delovne pogoje.