V FJK gasilci celo noč odpravljali posledice nalivov

Gasilci so zaradi silovitih nalivov, ki so včeraj pozno popoldne in zvečer prizadeli različne predele Furlanije - Julijske krajine, bili celo noč na delu. Po zadnjih jutranjih podatkih so od včeraj zvečer do danes ob 7.30 skupno posegli 71-krat. Odstranjevali so podrta drevesa in gradbene elemente, ki so ogrožali varnost mimoidočih ter kljubovali poplavam.

Največ intervencij (35) so zabeležili na Goriškem, približno 15 pa jih morajo še izvesti. Na Tržaškem so posegli šestnajstkrat. Pod streho morajo spraviti še zadnji manjši zalogaj zaostalega dela.