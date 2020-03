V FJK in Italiji še naprej ovadbe in kazni

Boj proti širjenju okužb z novim koronavirusom je nekoliko spremenil tudi naloge varnostnih organov. Policisti, finančni stražniki, karabinjerji in mestni redarji so po celi deželi Furlaniji - Julijski krajini v soboto pregledali 3179 ljudi, za katere so preverjali, ali imajo utemeljeni razlog za premikanje. Kaznovali so 150 ljudi, 12 oseb pa ovadili zaradi neresničnih izjav oziroma drugih kaznivih dejanj. Pripadniki varnostni organov so tudi izvedli 1262 kontrol trgovinskih dejavnosti, niso pa kaznovali nikogar.

Po celi Italiji so v soboto pregledali 203.011 ljudi, od teh so kaznovali 4942 ljudi, 142 ljudi pa so ovadili zaradi neresničnih izjav. 49 ljudi so ovadili, ker so kršili karanteno. Obiskali so tudi 84.941 trgovinskih dejavnosti. Od teh so kaznovali 151 dejavnosti, 22 so odredili zaprtje. Med 11. in 28. marcem so v Italiji pregledali 3.069.879 ljudi in 1.419.869 trgovinskih dejavnosti.