V FJK izjemna podpora referendumu za evtanazijo

Pobudnikom referenduma za dekriminalizacijo prostovoljne evtanazije je uspelo doseči cilj, ki so si ga zastavili, in to več kot mesec dni pred napovedanim terminom. Iz Društva Luca Coscioni so namreč sporočili, da jim je uspelo zbrati 750.000 podpisov (zakonski prag za vložitev pobude za referendum je sicer 500.000).

V Furlaniji - Julijski krajini, Dolini Aoste in Sardiniji so zbrali največ podpisov glede na število prebivalstva. Zbiranje podpisov pa se vsekakor nadaljuje, ne le na spletu, pač pa tudi na pouličnih stojnicah, odvetniških ali notarskih pisarnah in v občinskih uradih, sporočajo iz društva Coscioni. Zadali so si nov cilj – milijon podpisov.

Nova možnost oddaje spletnega podpisa se je obrestovala: od njene uvedbe je spomočjo enotne digitalne identitete Spid podporo referendumu v kratkem času izrazilo kar četrt milijona prebivalcev.

V zadnjih dneh je podporo pobudi za referendum za pravico svobodnega odločanja posameznika o dokončanju življenja izkazalo več znanih osebnosti, med temi pisatelj in novinar Roberto Saviano, televizijski voditelj in režiser Pif, kantavtorja Francesco Guccini in Vasco Rossi, pevec Fedez, podjetnica in vplivnica Chiara Ferragni.