V FJK le 17 novih potrjenih okužb

V zadnjih 24 urah so v FJK potrdili le 17 novih okužb z novim koronavirusom, zabeležili pa so tudi dve novi smrtni žrtvi. Doslej je ozdravelo skupno 1229 okuženih, med katerimi jih 193 še pričakuje negativnost brisa. Skupno je bilo doslej v FJK 2792 primerov okužbe s koronavirusom in 241 smrtnih žrtev. Največ potrjenih okužb oz. smrtnih žrtev je bilo doslej v Trstu, in sicer 1125 (123), v Vidmu jih je bilo 921 (66), v Pordenonu 599 (48) in v Gorici 143 okužb ter 4 smrtne žrtve.

Trenutno se 21 okuženih zdravi v intenzivni negi, 139 pa je hospitaliziranih v drugih oddelkih in 1162 v domači izolaciji, je sporočil podpredsednik FJK Riccardo Riccardi, ki je v deželni vladi pristojen za zdravstvo. Tudi danes deželna vlada ni posredovala podatkov o številu analiziranih brisov.