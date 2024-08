V FJK najpogostejše tatvine in goljufije

Med letoma 2013 in 2022 se je število prijavljenih kaznivih dejanj v Furlaniji Julijski - krajini postopoma zmanjševalo in v desetih letih padlo z več kot 44.000 na 33.000 letno. Podatek izhaja iz poročila z naslovom Pravosodje in kriminal v Furlaniji - Julijski krajini, ki ga je v teh dneh Dežela FJK objavila na svoji spletni strani. Leta 2022 je bilo prijavljeno skupno 33.301 kaznivo dejanje, kar je 2788 kaznivih dejanj na 100.000 prebivalcev. To kaže na rahel, 5-odstotni porast v primerjavi z letom 2021. Podatek pa je nižji od državnega povprečja, kjer beležijo 3823 prijavljenih kaznivih dejanj vsakih 100.000 prebivalcev, enoletni porast je bil v Italiji 7,2- odstoten.

