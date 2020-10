V FJK ob 3087 testiranjih potrdili 334 novih okužb

V FJK so ob nižjem številu nedeljskih testiranj - opravili so jih 3087 -, v zadnjih 24 urah potrdili 334 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov se je povečal na 10,8 odstotka. V zadnjih 24 urah so tudi umrli trije bolniki s covidom-19.

Od začetka pandemije so v FJK skupaj potrdili 8495 okužb, od teh 2823 v Trstu, 3062 v Vidmu, 1672 v Pordenonu in 867 v Gorici. Tem je treba prišteti še okužbe 71 oseb izven dežele.

Trenutno je v FJK 3312 aktivno okuženih. Hospitaliziranih je 119 ljudi, od teh 27 na intenzivni negi. Doslej je ozdravelo 4806 ljudi, klinično zdravih je 27, v samoizolaciji pa 3139 ljudi.