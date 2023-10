V FJK obilne padavine in močni krajevni nalivi

Ob prehodu hladne vremenske fronte so se v FJK zlasti v Karnijskih Alpah in predalpah pojavljale obilne padavine. V zadnjih 24 urah je v Karnijskih predalpah padlo od 150 do 200 milimetrov dežja, ponekod več kot 300 miimetrov, sporoča civilna zaščita. Deževje je bilo močno tudi v nižinah, pri čemer so bile količine nekoliko manjše na Goriškem in Tržaškem. Južni veter je v gorah dosegel hitrost do 150 kilometrov na uro.

V prihodnjih urah bo na vreme pri nas še vplivala druga sekundarna fronta, opozarja civilna zaščita in se bodo do popoldanskih ur še pojavljale krajevne plohe ter posamezne nevihte, mestoma z obilnimi padavinami.

Jakost padavin je bila med nalivi mestoma zelo velika. V Boljuncu smo od polnoči denimo namerili 36,2 milimetra dežja, pri čemer je bila najvišja jakost padavin med nočnim nalivom ob 1.47 kar 371,6 milimetra dežja na uro.