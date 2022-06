Danes so v Furlaniji - Julijski krajini opravili 7681 brisov, med katerimi so odkrili 1928 pozitivnih okužb. Točneje so opravili 3343 PCR-testov, s katerimi so odkrili 606 novih okužb in 4338 hitrih antigenskih testov, s katerimi so odkrili še 1322 novih okužb.

Na intenzivni negi se zdravi sedem bolnikov (tako kot včeraj), na navadnih oddelkih pa 156 (eden več kot včeraj). Umrla je ena oseba s koronavirusno okužbo.