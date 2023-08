V FJK rumeno, v Sloveniji oranžno opozorilo pred nevihtami

Civilna zaščita je za danes od 15. ure do jutri do 3. ure izdala rumeno opozorilo pred nevihtami za vso deželo Furlanijo - Julijsko krajino. V tem času bi lahko namreč prišlo do močnejših krajevnih nalivov.

Na slabo vreme opozarjajo tudi v Sloveniji. Pozno popoldne, zvečer in v prvem delu noči na sredo bodo možna neurja z močnimi sunki vetra, močnejšimi nalivi in krajevno točo, napovedujejo na Arsu, kjer so izdali oranžno opozorilo za vso državo. Nevihtna linija bo predvidoma med 18. in 23. uro od severozahoda prečkala celotno ozemlje Slovenije. Sredi noči se bo ozračje umirilo.