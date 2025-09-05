V FJK sedem okuženih z virusom opičjih koz

V FJK se je sedem ljudi okužilo z virusom opičjih koz, t.i. mpox, je poročal televizijski dnevnik RAI 3 FJK. Šest jih je hospitaliziranih v videmski bolnišnici na oddelku za nalezljive bolezni, ena pa je v samoizolaciji.

Gre za dve posamezni žarišči. Okužila se je družina petih oseb, treh odraslih in dveh otrok, ki je virus uvozila iz Afrike. V bolnišnici so od polovice avgusta, njihovo zdravstveno stanje pa ni zaskrbljujoče.

Pri drugem žarišču gre za uvoz iz ene od evropskih držav. Okužili sta se osebi, ki živita v Vidmu. Obe sta na opazovanju.

Opičje koze ali mpox so nalezljiva bolezen, ki jo povzroča virus opičjih koz. Pojavlja se lahko tako pri določenih živalih kot pri človeku. Med simptomi so vročina, glavobol, bolečine v mišicah, otekle bezgavke in utrujenost. Sledi pojav izpuščaja; tvorijo se mehurji ter nato kraste.

Klinični potek opičjih koz je običajno blag, resneje pa lahko zbolijo otroci in osebe s slabim imunskim sistemom. V človeško telo vstopi skozi poškodovano kožo, dihala ali sluznice, zlasti s kapljicami iz dihal.