V FJK zborom ne bo treba več plačevati oblek

»Podpirati delo zborov, ki dajejo elan našim skupnostim, pomeni ohranjati tradicijo, ki ljudi povezuje in krepi občutek pripadnosti. Obleke niso zgolj estetski detajl: predstavljajo identiteto, zborovski duh in skupno zavzetost.« S temi besedami je podpredsednik Dežele Furlanije - Julijske krajine Mario Anzil, pristojen tudi za področje športa in kulture, komentiral potrditev sklepa o dodelitvi sredstev za nakup zborovskih oblek.

Ta bodo lahko koristili zlasti župnijski zbori in pravne osebe zasebnega prava, ki izvajajo nepridobitne dejavnosti, med katerimi je tudi zborovska dejavnost. Prispevek dežele bo pokril 100 % stroškov, v znesku od 500 do 10.000 evrov, vloge bodo lahko zainteresirani oddali prek sistema IOL (Istanze On Line) od 1. do 30. oktobra 2025 in bodo obravnavane po vrstnem redu prejema. Skupna višina dodeljenih sredstev znaša 200 tisoč evrov, izplačila pa so predvidena do 30. decembra 2025.