Košarkar Brajković iz Ljubljane v Trst

Pallacanestro Trieste bo v novi sezoni okrepil center Luka Brajković, dvojni državljan Avstrije in Srbije, ki je v pretekli sezoni igral pri ljubljanski Cedeviti Olimpiji. S to ekipo je tudi osvojil slovensko košarkarsko prevenstvo.

Brajković, visok 208 centimetrov in težak 113 kilogramov, se je rodil leta 1999 v predarlskem mestu Feldkirch v Avstriji. Svojo košarkarsko kariero je začel v sosednjem Dornbirnu pri tamkajšnji ekipi Dornbirn Lions, leta 2018 pa se je preselil v ZDA, k ekipi Wildcats univerze Davidson College.

Po povratku v Evropo je kariero nadaljeval s klubom Rio Breogan v Španiji, nato pa pri Kolossos Rodou v Grčiji. V sezoni 2024-2025 je nabral prve izkušnje na apeninskem polotoku pri ekipi Estra Pistoia, nazadnje pa je kot rečeno igral za ljubljansko Cedevito Olimpijo. Poleg tega redno igra za avstrijsko izbrano vrsto.