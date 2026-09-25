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Pallacanestro Trieste

Košarkar Brajković iz Ljubljane v Trst

Ekipo Pallacanestro Trieste bo okrepil dvojni državljan Avstrije in Srbije, center Luka Brajković

Spletno uredništvo |
Trst |
25. sep. 2026 | 14:09
    Košarkar Brajković iz Ljubljane v Trst
    Brajković je lani z ljubljansko Cedevito Olimpijo osvojil slovensko prvenstvo( Pallacanestro Trieste )
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Pallacanestro Trieste bo v novi sezoni okrepil center Luka Brajković, dvojni državljan Avstrije in Srbije, ki je v pretekli sezoni igral pri ljubljanski Cedeviti Olimpiji. S to ekipo je tudi osvojil slovensko košarkarsko prevenstvo.

Brajković, visok 208 centimetrov in težak 113 kilogramov, se je rodil leta 1999 v predarlskem mestu Feldkirch v Avstriji. Svojo košarkarsko kariero je začel v sosednjem Dornbirnu pri tamkajšnji ekipi Dornbirn Lions, leta 2018 pa se je preselil v ZDA, k ekipi Wildcats univerze Davidson College.

Po povratku v Evropo je kariero nadaljeval s klubom Rio Breogan v Španiji, nato pa pri Kolossos Rodou v Grčiji. V sezoni 2024-2025 je nabral prve izkušnje na apeninskem polotoku pri ekipi Estra Pistoia, nazadnje pa je kot rečeno igral za ljubljansko Cedevito Olimpijo. Poleg tega redno igra za avstrijsko izbrano vrsto.

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