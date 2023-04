Atlantska vremenska fronta je v drugem delu noči že dosegla večji del FJK. Pojavljajo se padavine, ob morju piha jugovzhodni veter in je razmeroma toplo ter povečini bolj suho. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je ob 8. uri v Trstu namerila 13,7 stopinje Celzija.

V gorah že sneži, mestoma kar močno. Na Višarjah so ob 8. uri namerili -1,4 stopinje Celzija, na Zoncolanu -0,5, na Piancavallu, ki je bolj izpostavljen južnim vetrovom pa +2,3 stopinje Celzija.

Padavine se bodo v prihodnjih urah okrepile, ob obratu vetra v burjo se bodo padavine okrepile in bodo pogostejše tudi ob morju. Vmes bodo tudi plohe in nevihte. V gorah bo obilno snežilo. Čez dan bo zapihala burja in se bo ozračje začelo ohlajati.

Padavine bodo ponoči povečini oslabele in ponehale. Hladneje bo.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte.

V soboto in nedeljo bo delno jasno do spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami ter posameznimi nevihtami.