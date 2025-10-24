V Gorici kupujejo nepremičnine Avstrijci, v Trstu Slovenci in Hrvati

Nepremičninski trg v Furlaniji - Julijski krajini je pozitivno dinamičen, trendi, ki jih pri svojem delu opažajo nepremičninski posredniki, pa se - kljub nekaterim sorodnostim - razlikujejo od pokrajine do pokrajine, so ugotavljali na včerajšnjem dogodku Italijanske zveze profesionalnih nepremičninskih posrednikov (FIAIP) v tržaškem hotelu Savoia. Zbrali so se pravzaprav zato, da bi predstavili izsledke deželne opazovalnice FIAIP.

Podoben učinek EPK in ladij za križarjenje

Razmišljanje goriškega predsednika FIAIP Pierluigija Sardellija je bilo tesno prepleteno z vlogo oziroma učinkom letošnje novogoriško-goriške Evropske prestolnice kulture, ki je Gorico postavila v središče pozornosti tudi v nepremičninskem vidiku. Sardelli se je navezal na ladje za križarjenje - pogled na morje pred hotelom, v katerem so se sestali nepremičninski posredniki, sta včeraj zakrivali dve velikanski križarki - in dejal, da ima po njegovem GO! 2025 podoben učinek, kot jih v Trstu imajo te turistične ladje.

Kdo kupuje in kje

V goriški pokrajini skoraj 40 % nempremičninskih nakupov opravijo tuji državljani. Med temi so večinoma Slovenci in državljani vzhodnoevropskih držav, ki na tem območju delajo, pa tudi Avstrijci, ki se v Gorici, »avstrijski Nici«, kot so ji nekoč pravili, počutijo doma. Na Tržaškem zdaj pada število nemških in avstrijskih kupcev, kar povezujejo s previdnostjo bank pri dodeljevanju kreditov. Beležijo pa rastoče zanimanje slovenskih, hrvaških ter tudi srbskih interesentov oziroma strank.