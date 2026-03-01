VREME
NAJ FOTO TEDNA: Nad Trst se je zgrnila megla

Najbolj povedna fotografija tokrat upodablja skoraj nadnaravno mesto

Vesna Pahor |
Trst |
1. mar. 2026 | 7:29
    Veliki trg v Trstu v primežu megle (FOTODAMJ@N)
Trst slovi po burji, sunkovitemu, po večini suhemu severovzhodnemu vetru, ki zna v hladnejših mesecih pošteno zagoditi prebivalcem. Včasih pa znajo mesto in okolico presenetiti tudi drugi, manj vsakdanji vremenski pojavi. Naš fotograf Damjan Balbi je v četrtek zvečer ovekovečil gosto meglo, ki se je zgrnila nad Velikim trgom. Pravzaprav se trg prepozna samo po značilnih svetilkah javne razsvetljave. Vse ostalo skrivnostno vpliva na opazovalca. Trst učinkuje skoraj nadnaravno. Ta fotografija je zato tudi postala foto tedna.

Ljudje s krajev, kot so denimo sosednji Veneto ali Ljubljana, pogosto radi šaljivo ošvrknejo tukajšnje ljudi, češ da no ti prava megla in da pravzaprav tu niti ne vedo, kaj je res megla. Kljub zgoščenim vodnim hlapom, ki slabšajo vidljivost, se namreč, da nekako še razločevati posamezne obrise in razumeti, če se kdo ali kaj sploh nahaja v bližini.

Ozračje je te dni zaradi občutne otoplitve v višjih slojih zraka zelo stanovitno, zato se v nižjih legah začenja zadrževati postopno vse bolj vlažen zrak.

