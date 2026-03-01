V ospredju prenova svetoivanskega bazena in openski tramvaj

Skoraj 40 milijonov težak drugi rebalans proračuna je na mizi Občine Trst. Denar bo v pretežni meri namenjen naložbam, vendar novih projektov med njimi ni - občina bo sredstva usmerila predvsem v že začete in v preteklih letih zastavljene projekte.

Približno šest milijonov evrov bo namenjenih za tekoče odhodke, preostanek pa za investicije. Med večjimi postavkami izstopa prenova svetoivanskega bazena, za katero bodo namenili skoraj sedem milijonov evrov. Birokratski postopek še ni povsem zaključen, saj je treba doreči nekatere podrobnosti glede projektnega financiranja.

Pomemben delež sredstev bo namenjen tudi openskemu tramvaju. Malo več kot dva milijona evrov je Občina Trst predvidela za kritje izrednih vzdrževalnih del. Malo več kot 192 tisoč evrov pa je namenila za redni tehnični pregled, ki ga bodo izvedli predčasno. Ta odločitev je povezana s trenutno prekinitvijo tramvajskega prometa, ki jo želijo izkoristiti za izvedbo tehničnega pregleda.

V rebalansu ni zaslediti postavke za ureditev Parka miru na openskem strelišču, čeprav je župan Roberto Dipiazza mestnemu svetniku Štefanu Čoku (DS) pred časom obljubil 220 tisoč evrov za ta projekt. Pristojni za finance v mestni vladi Everest Bertoli je pojasnil, da drugi rebalans zajema predvsem sredstva, ki lani niso bila porabljena in so bila prenesena v letošnje proračunsko obdobje. Rekel je, da bi sredstva za Park miru lahko zagotovili s prilagoditvijo proračuna junija letos.