V Gorjanskem avto podrl 9-letno deklico

V soboto, nekaj po 17. uri, je v Gorjanskem prišlo do nesreče, v kateri se je lažje poškodovala 9-letna deklica, poroča Radio Robin.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Koper, je ob 17.20 9-letna deklica hodila ob robu ceste v Gorjanskem, proti Komnu. Ko je nenadoma hotela prečkati vozišče, se ni prepričala, če to lahko stori varno, zato je 45-letni voznik z avtomobilom trčil vanjo. Deklico so odpeljali v bolnišnico, po prvih podatkih naj bi bila lažje poškodovana.

Za njenega očeta bodo izdali plačilni nalog zaradi opustitve dolžne skrbi oziroma nadzorstva, so še sporočili iz koprske Policijske uprave.