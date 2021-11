V gozdovih pri Barcisu iskali pohodnico

Gorski reševalci in gasilci so včeraj zvečer rešili 32-letno žensko iz Pordenona, ki se je izgubila v gozdovih pri Barcisu. Bila je prestrašena in premražena toda v dobrem zdravstenem stanju. Reševalcem je sporočila koordinate svojega položaja, ki jih je kljub pomanjkanju telefonskega omrežja, uspela dobiti preko posebne aplikacije. Prepričana je bila, da gre za lažji pohod, je povedala reševalcem. Steza pa je bila v resnici zahtevna bodisi zaradi orientacije kot zaradi višinske razlike. V večernem mraku ni mogla več naprej. Reševalci so jo varno pospremili v dolino, reševalna akcija se je zaključila ob 21.30.