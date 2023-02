V gozdu med žaganjem poškodovan 61-letnik

Pri Verzegnisu v Karniji, na gozdnatem območju pri zaselku Assais se je danes popoldne poškodoval 61-letni moški, ki je žagal drva. Med žaganjem se je zlomilo drevo, ki je padlo nanj. Dve osebi, ki sta bili z njim, sta poklicali na pomoč. Na kraj so prišli gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri, reševalci finančne policije in gasilci. Moškega so naložili na nosilo in ga prenesli do ceste, kjer mu je bolničar gorske reševalne službe nudil najnujnejšo pomoč. Nato so ga z reševalnim vozilom prepeljali v tolmeško bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel pretres možganov in domnevni zlom roke.