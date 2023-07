V hrvaškem morju izginil Tržačan

Med včerajšnjimi neurjem v Novigradu na Hrvaškem je v morju izginil 71-letni Tržačan Maurizio Kalik, ki se je z ženo nahajal na svoji jadrnici. Prav ona je pristojne službe obvestila o izginotju. Jadralec je skušal pred nevihto doseči pristanišče v Novigradu, a se je veter hitro okrepil. Izgubil je ravnotežje in padel v morje. Pri iskanju pogrešanega moškega so včeraj sodelovale tri ladje pristaniškega organa, iz Pulja, pomorske kvesture in dve zasebni ladji, a italijanskega turista še niso našli. Iskalna akcija se nadaljuje tudi danes.

O nesreči poroča tudi Società Triestina Sport del Mare, katere član je pogrešani Tržačan.