V hrvaški Istri začeli rušiti nezakonite gradnje

V hrvaški Istri so danes začeli rušiti nezakonito zgrajene objekte, poroča portal puljskega časnika Glas Istre. Glavni državni inšpektor Andrija Mikulić je že prej napovedal, da jih bodo za začetek porušili 14, tri v Umagu, pet v Rovinju in šest v Ližnjanu, danes pa je sporočil, da so nekatere začeli odstranjevati že lastniki sami. Najprej so porušili enega od nezakonito zgrajenih objektov na območju Rovinja.

Mikulić je dejal, da so preverili dokumentacijo objektov in v nekaterih primerih ugotovili, da je ponarejena. Ob tem je izpostavil, da sta dva lastnika nezakonito zgrajenih objektov v hrvaški Istri te začela rušiti sama, še trije pa so v fazi njihovega odstranjevanja.

Na območju hrvaške Istre te dni sicer poteka povečan inšpekcijski nadzor, posebno na območju Vodnjana, Bal, Ližnjana in Medulina. »Na območju Ližnjana imamo še deset lokacij, na območju občine Medulin pa še 13 parcel z objekti. V tem trenutku pišemo odločbe o odstranjevanju tudi zanje,» je Mikulić povedal za Glas Istre. Poudaril je, da ne bodo prenehali z nadzorom. »Enostavno nedopustno je, da na kmetijskem zemljišču stojijo zidani objekti,» je poudaril. Inšpektorji so po njegovih besedah doslej opravili več kot sto nadzorov in prav danes zaprli tudi že stoto gradbišče.

Po podatkih javne ustanove Natura Histrica je na območju hrvaške Istre približno 50.000 nezakonito zgrajenih objektov. Od aprila 2019 so izdali za 1,4 milijona evrov kazni zaradi nezakonite gradnje, odstranili pa so skupno 130 objektov.