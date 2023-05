V hudi prometni nesreči na dolenjski avtocesti dva mrtva in več hudo poškodovanih

V hudi prometni nesreči na dolenjski avtocesti pri izvozu Višnja Gora v smeri Novega mesta sta umrli dve osebi, več je poškodovanih. Po doslej znanih podatkih je bilo v nesreči udeleženih 11 osebnih in tovornih vozil, avtocesta proti Dolenjski pa je v celoti zaprta, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

O nesreči so bili policisti obveščeni okoli 13.30. Kot so zapisali je bilo po doslej zbranih podatkih v njej udeleženih 11 osebnih in tovornih vozil.

Več oseb je bilo poškodovanih, odpeljali so jih v Univerzitetni klinični center Ljubljana, dve osebi pa sta zaradi poškodb na kraju umrli.

Policisti opravljajo ogled kraja nesreče, prisotni sta tudi dežurna državna tožilka in preiskovalna sodnica, so še zapisali na policijski upravi.