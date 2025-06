V Indiji strmoglavilo letalo z 242 ljudmi

Letalo družbe Air India, namenjeno v London, je danes dopoldne strmoglavilo kmalu po vzletu z letališča v Ahmedabadu na zahodu Indije. Na njem je bilo 242 ljudi, vključno z desetimi člani posadke in dvema pilotoma, je sporočila tamkajšnja direkcija za civilno letalstvo.

Po podatkih spletnega portala Flight Radar je letalo prenehalo oddajati signal manj kot minuto po vzletu. Glede na podatke o letu je strmoglavilo letalo 787-8 Dreamliner ameriškega proizvajalca Boeing.

Vodja družbe Air India Natarajan Chandrasekaran je potrdil, da se je let AI171 »tragično ponesrečil« in ob tem izrazil sožalje družinam in bližnjim ponesrečencev.