V Istri odpravljajo posledice včerajšnjega neurja

V hrvaški Istri danes odpravljajo posledice hudega ponedeljkovega neurja. Močan veter, ki so ga spremljale padavine, je ruval drevesa in povzročil obsežno materialno škodo. V neurju je bilo ranjenih več ljudi, en človek je v kritičnem stanju, poročajo hrvaški mediji.

Neurje je Istrsko županijo zajelo okoli 19. ure. Najhujše so bile razmere v Rovinju. V kampih Amarin in Porton Biondi je veter ruval drevesa, pri čemer je bilo poškodovanih sedem ljudi, ki so jih prepeljali v bolnišnico v Pulju. Kot so sporočili iz bolnišnice, so bile tri osebe huje poškodovane, ena izmed njih pa je v kritičnem stanju.

V zadnjih 24 urah so gasilci na območju Istre opravili skupno 118 intervencij, od tega 103 povezanih z neurjem. Največ intervencij so opravili v Rovinju, in sicer 54. Večinoma so posredovali zaradi podrtih dreves, ki so ovirale promet, pa tudi zaradi nasedlih jaht.

Medtem ko je v Pulju večina škode, ki jo je povzročilo neurje, sanirane, bo v Rovinju sanacija trajala še nekaj dni. Na otoku Cres pa je bil včeraj v udaru strele huje poškodovan 30-letni nemški državljan, ki je na plaži Mali Bok spuščal zmaja, ko je širše območje zajela nevihta.