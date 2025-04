V Istri opazili večjega morskega psa

Po družbenih omrežjih je davi zaokrožil posnetek večjega morskega psa, ki je zaplaval v Kvarnerski zaliv v bližini mesta Brestova, poročajo Primorske novice. Kot je za hraški portal 24sata potrdil strokovnjak za morje z Inštituta za oceanografijo in ribištvo Pero Ugarković, gre za morskega psa orjaka (Cetorhinus maximus).

Čeprav gre za vrsto, ki zaradi svoje velikosti in velikanske hrbtne plavuti pri nekaterih vzbudi strah, je orjaški morski pes pravo nasprotje stereotipom o morskih psih.

Marca lani so podoben primerek opazili v morju med Križem in Nabrežino v Tržaškem zalivu, decembra pa pri Opatiji. V slovenskem delu Jadranskega morja pa so ga že opazili v letih 2000, 2001, 2014 in 2015.

Morski pes orjak - pravijo mu tudi morski slon - sodi po mnenju znanstvenikov med ribe, ki jim grozi izumrtje. Gre za drugo največjo ribo na svetu po kitovcu in tehta okrog pet ton. Orjak pa ni nevaren, saj ima šibke zobe in se hrani s planktonom, ki ga zajema med plavanjem s široko razprtimi usti.