»Spomin obnavljati v duhu Gorice in Nove Gorice«

Nad tragedijo povojnih pobojev in odhoda italijanskega prebivalstva iz Istre, Reke in Zadra oz. Dalmacije je dolgo časa legel molk, saj ni bilo želje po spominu na poraz Italije v drugi svetovni vojni, prebivalstvo tistih krajev pa je plačalo ceno za vojno, ki jo je fašistična Italija vodila skupaj z nacistično Nemčijo. Vprašanje fojb in eksodusa danes ni več tabu tema, spomin pa gre obnavljati v duhu, ki je preveval Evropsko prestolnico kulture v Novi Gorici in Gorici, se pravi ne s ciljem gojiti zamero, ampak da se skuša razumeti takratna dogajanja. Morda ne bo mogoče doseči skupnega spomina, ampak možno je, da se doseže priznanje spomina, kar sta dokazala predsednik Republike Italije Sergio Mattarella in takratni predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ko sta si podala roko tako pred bazovskim šohtom kot pred spomenikom bazoviškim junakom na bazovski gmajni.

Tako meni italijanski zgodovinar Gianni Oliva, ki je podal zgodovinski oris dogajanja na današnji dopoldanski osrednji svečanosti ob dnevu spomina na fojbe in eksodus, ki je potekala v italijanski poslanski zbornici v Rimu ob prisotnosti predsednika republike Sergia Mattarelle, predsednice vlade Giorgie Meloni, predsednikov poslanske zbornice in senata, Lorenza Fontane in Ignazia La Russe ter številnih predstavnikov ezulskih organizacij in italijanske narodne skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem. Republiko Slovenijo je zastopal veleposlanik Matjaž Longar, prisotni pa so bili tudi predsednika krovnih organizacij Slovencev v Italiji, Nives Cossutta (SKGZ) in Walter Bandelj (SSO) ter predsednik stranke Slovenska skupnost Damijan Terpin.