Ovadili 58-letnika iz Parecaga, ki je na silvestrovo z revolverjem zadel sovaščanko

Koprski policisti so zaradi dveh kaznivih dejanj ovadili 58-letnika, ki je v Parecagu, naselju pri Piranu, na silvestrovo streljal z revolverjem. Krogla je v ramo nekaj minut po polnoči zadela njegovo 55-letno sovaščanko, ki je gledala ognjemet na balkonu domače hiše. Njeni svojci, ki so stali ob njej, so takoj poklicali policiste in reševalce. Ti so jo oskrbeli in odpeljali v izolsko bolnišnico. Tam so ji iz rame potegnili tujek, ki jo je zadel. Tako so danes dopoldne na tiskovni konferenci pojasnili predstavniki PU Koper.

Koprski kriminalisti so kroglo poslali v nacionalni forenzični laboratorij v Ljubljani, kjer so ugotovili, da gre za kroglo naboja revolverja. Devet dni po dogodku so kriminalisti opravili hišno preiskavo pri 58-letnem domačinu iz Parecaga. V hiši so našli več kosov orožja in streliva, v okolici hiše pa tulce nabojev. Za vse orožje je imel veljavne orožne listine. Med zaseženim orožjem je bil tudi revolver, katerega naboji ustrezajo krogli, ki je zadela žensko.

Na podlagi vseh ugotovljenih dejstev in dokazov bomo proti njemu vložili kazensko ovadbo zaradi povzročitve hude telesne poškodbe iz malomarnosti, za katero je zagrožena kazen do dveh let, in kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, za katero je zagrožena kazen do petih let zapora.