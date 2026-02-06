Cheerleaderka Irena Purič je ponosna na zmago na EP

Iz torkove priloge Šport plus.

Dijakinja DTZ Žige Zoisa v Trstu, Irena Purič, že dolgo let trenira cheerdance pri Cheerdance Millenium, kjer je tudi začela svojo športno pot. S slovensko reprezentanco je med drugim v tem športu osvojila tudi evropsko prvenstvo.

Datum rojstva: 26. 11. 2008.

Kraj, v katerem živiš: Repnič.

Sedanje društvo in matično društvo: Trenutno treniram pri Cheerdance Millenium, tam sem tudi začela svojo pot v športu.

Vzdevek v ekipi ali kako te imenujejo prijatelji: Večinoma mi pravijo Irena, včasih Mini Pu.

Kateri je bil tvoj prvi šport? Si se ukvarjala tudi z drugimi športi? Pri šestih letih sem se začela ukvarjati s cheerleadingom, še prej pa sem pri istem društvu se ukvarjala motoriko.

Na kateri svoj športni dosežek si najbolj ponosna? Na zmago na evropskem prvenstvu s slovensko reprezentanco.

Koliko ur tedensko posvečaš treningom? Pet ur in pol.

Si članica oziroma si dejavna pri kakem kulturnem društvu, pevskem zboru itd.? Sem tabornica pri Rodu modrega vala in obiskujem tečaj šivanja noš pri SKD Rdeča Zvezda.

Tvoj vzornik ali vzornica v športu je: Ga nimam, zelo cenim trenerko in soigralko Stephanie.

Si bolj jutranji ali večerni tip? Večerni.

Kateri je tvoj glavni obrok? Kosilo.

Kaj pa najljubša jed? Zelo rada jem pašto in ribe.

Katero pesem si nazadnje poslušala? Sladka kot med skupine Mi2.

Brez katere aplikacije na telefonu si ne predstavljaš dneva? Brez Whatsappa ali Spotifyja.

Kateri šolski predmet ti gre najbolje? Cenitve in matematika

Kaj bi spremenila v šoli, če bi bila ravnateljica? Dovolila bi, da preživljamo odmore na prostem.

Kaj bi rada postala, ko končaš šolo? Nisem še prepričana.

Raje gledaš filme ali serije? Serije.

Kam bi šla na potovanje, če bi lahko šla kamorkoli? V Rio de Janeiro in druge dele Brazilije.

S kom pa bi šla? S sestro ali prijateljicami.

Katera je tvoja najljubša žival? Zelo so mi všeč koze in želve.

Najljubši kraj za druženje s prijatelji? Morda bowling.

Katero lastnost najbolj ceniš pri ljudeh? Sočutje.

Kaj bi naredila, če bi imela en dan popolnoma prost? Šla bi na sprehod k morju.

Brez katere stvari ne greš nikamor? Brez telefona, robčkov in denarnice.

Katero knjigo ali film bi priporočila prijatelju ali prijateljici? Nisem prepričana; zadnji film, ki sem si ga ogledala, je bil P.S. I love you.

Katero supermoč bi imela? Rada bi bila nevidna.

Najljubša barva? Modra in zelena.

Kaj bi vzela s sabo na samotni otok? Vodo, hrano, kremo za sončenje in kaj za kratkočasje.

Kaj te najbolj motivira? Videti prve, četudi manjše rezultate pri nečem, v kar vlagam trud.

Kaj te najhitreje spravi v dobro voljo? Družba nekoga, ki ga imam rada.

Kako bi se opisala v treh besedah? Nasmejana, občutljiva in odkritosrčna.

Najljubši praznik in letni čas? Božič in pomlad.

Če bi lahko na kavo povabila eno zgodovinsko osebnost, kdo bi to bil/-a? Cesarica Sisi.

Katere časopise listaš/bereš? Primorski dnevnik.

Katera družbena omrežja uporabljaš? V glavnem Instagram in BeReal.

Bi zdržala en teden brez pametnega telefona oziroma interneta? Ja.

Koliko je pomembno okoljsko ozaveščanje? Pomembno.

Kako podpiraš okolje v vsakdanjem življenju? Čemu se izogibaš oz. kaj počneš? Recikliram in poskušam biti varčna.