Zimske olimpijske igre se selijo na Opčine

Ravno v pustnem obdobju se letos odvijajo tudi zimske olimpijske igre, ki jih tokrat gosti Italija. V zadnjih letih pa vse manj doživljamo zimsko idilo, upravitelji smučarskih prog pa se pogosto spopadajo s pomanjkanjem snega. To je zaskrbelo še posebej pustarje iz Medjevasi in Štivana, ki so se odločili, da bodo na 57. Kraškem pustu na Opčinah sami pričarali pravo Ledeno kraljestvo. Sicer takšno, kakršno ga poznamo iz animiranega filma (v izvirniku Frozen). Pustnih povork se bodo letos udeležili Elza, Ana, Olaf, Sven in drugi liki iz priljubljene Disneyeve risanke. Z njimi bodo korakali in plesali športni prvaki in tekmovalci na zimskih olimpijskih igrah.

Ekipa, ki šteje 150 ljudi

Ekipa iz Medjevasi, ki bo prihodnji teden nastopila na openskem sprevodu na Kraškem pustu, letos šteje 150 ljudi. V skladišču v Medjevasi so s pripravami začeli že oktobra lani. Ekipa je pridobila veliko novih in mladih sil iz cele devinsko-nabrežinske občine. Na to je verjetno vplivalo tudi dejstvo, da se v Šempolaju letos niso lotili izdelovanja pustnega voza, so povedali pustarji. Pridružil se jim je tudi razred otrok iz nabrežinske osnovne šole s starši.

Koordinator medvejskih pustarjev Marko Radetic ter koordinatorka ekipe šivilj in krojačev Edvina Nabergoj sta pohvalila vse sodelujoče, ki so omogočili nastanek voza s številnimi premiki, več kot sto pisanih dresov in osem koreografij. Na Kraškem pustu sodelujejo vse od leta 1995. Bolj kot sam uspeh pa je za pustarje pomembno, da se v sprevodu prav vsi zabavajo, so še dejali.

