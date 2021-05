V Italiji malokdo ve za žico okrog Ljubljane

Devetnajst let pred Berlinskim zidom so italijanski okupatorji obdali Ljubljano z žico, bunkerji in utrjenimi prehodi ter s tem vklenili mesto in njegovo prebivalstvo. Kot opozarjajo mnogi italijanski zgodovinarji (med zadnjimi Eric Gobetti in Federico Focardi) italijanska javnost slabo ali sploh ne pozna te sramotne žice, kot tudi ne dogajanj v zvezi s fašistično okupacijo Slovenije in nekdanje Jugoslavije. Nenazadnje so na to ob 80-letnici napada in okupacije z javnim pismom italijanskim oblastem opozorili italijanski, slovenski in hrvaški zgodovinarji. V Ljubljano prihaja mnogo italijanskih turistov in dobro bi bilo, da bi jih kdo poučil tudi o žici.