V Italiji manj kot 400.000 aktivno okuženih

Epidemiološka slika v Italiji kaže na spodbudne podatke s sicer nekaterimi izjemami. Število aktivno okuženih je padlo pod 400.000, danes so jih zabeležili 397.564, kar je 5.238 manj kot včeraj, delež pozitivnih brisov je bil 3,2-odstoten. Še naprej upada število hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 ter bolnikov na intenzivnih negah. Danes jih je bilo 16.331, kar je 536 manj kot včeraj oz. 2253, kar je 55 manj kot včeraj. Potrdili so 10.554 novih okužb in je umrlo 207 bolnikov s covidom-19.

Reprodukcijsko število (Rt) pa je bilo tudi ta teden v rahlem porastu. Od 0,85 v preteklem tednu se je povišalo na 0,89. Mejnik med umirjanjem pandemije oz. njenim napredovanjem pa je reprodukcijsko število 1, višje vrednosti bi lahko terjale nova ukrepanja. Dežela Furlanija - Julijska krajina je trenutno z 0,78 med deželami z najnižjim reprodukcijskim številom v državi.

Na državni ravni se trenutno tudi zmanjšuje incidenca okuženih. Trenutno jih je 127 vsakih 100.000 prebivalcev, v preteklem tednu pa jih je bilo 146.

Od ponedeljka, 10. maja bo razen treh dežel celotna Italija v rumenem. V oranžnem bodo Dolina Aoste, Sicilija in Sardinija.