V Italiji množični protesti za Gazo

Današnji dan po vsej Italiji mineva v znamenju stavk in protestov za Gazo. Celodnevno stavko je razglasil sindikat USB, k protestu so pristopili delavci iz vseh javnih in zasebnih sektorjev z izjemo letalstva. Stavko so v vseh večjih italijanskih mestih pospremili množični protesti, na desettisoče ljudi je na ulicah mahalo s palestinskimi zastavami in vzklikalo slogane proti genocidu v Gazi. Protestniki so od italijanske vlade zahtevali takojšnjo prekinitev gospodarskih in vojaških povezav z Izraelom.

V Rimu se je na protestu zbralo 30 tisoč ljudi. Vroče je bilo tudi v Milanu, kjer je prišlo do napetosti med skupino protestnikov in varnostnimi organi, ki so varovali glavno mestno železniško postajo. V Firencah so se protestniki s kamenjem in steklenicami znesli nad tovarno Leonardo, ki proizvaja orožarske sisteme in jih redno pošilja v Izrael. Za dobro uro so tudi blokirali avtocesto A1. 10 tisoč protestnikov se je zbralo tudi v Bologni, kjer je s pročelja občinske palače zavihrala velikanska palestinska zastava. V Neaplju pa so protestniki prebili blokado policije in zasedli glavno železniško postajo, stopili na tračnice in blokirali železniški promet.

Množične shode v Italiji beležijo tudi v pristaniščih v Livornu, Ravenni, Genovi in mestu Marghera pri Benetkah. Tu se je pred pristaniščem zbralo 15 tisoč ljudi, policija je proti protestnikom uporabila tudi hidrante.