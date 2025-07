V Italiji nove šolske smernice ne omenjajo pouka slovenščine

Italijansko ministrstvo za izobraževanje je po prejetju pripomb in predlogov Višjega šolskega sveta pripravilo dokončno različico novih nacionalnih smernic glede dejavnosti v otroških vrtcih ter pouka v osnovnih in prvostopenjskih (nižjih) srednjih šolah in napovedalo posredovanje omenjenega besedila Državnemu svetu. Dokument ob bežnem pregledu manjšin oz. študija slovenskega jezika izrecno ne omenja. Je pa Višji šolski svet v zvezi s slovenskimi šolami potrdil člen pravilnika o izvajanju smernic, kjer je govor o dopolnitvah oz. prilagoditvah za slovenske oz. dvojezične šole.

Višji šolski svet je bil sicer v svoji oceni dokaj kritičen do besedila smernic in je - poleg tiste o upoštevanju realnosti v deželah s posebnim statutom - že pred časom predlagal vrsto sprememb in dopolnitev.

Prizadevanja Urada za slovenske šole

V Uradu za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za Furlanijo - Julijsko krajino pripravljajo tudi zadeven dokument, ki bi ga želeli objaviti v najkrajšem času, da bodo slovenske in dvojezične šole oz. ravnateljstva z njim lahko razpolagala ob začetku novega šolskega leta 2025/2026. Tako pravi slovenska predstavnica v Višjem šolskem svetu in vodja Sindikata slovenske šole Katja Pasarit, s katero si je urad v tem času stalno izmenjeval informacije o razvoju dogajanja na tem področju. Dobro bi bilo prilagoditve smernic za manjšinske šole uvrstiti kot dodatek h glavnemu besedilu ob dokončni odobritvi dokumenta, pa menijo predstavniki manjšinskih šol v Višjem šolskem svetu.

Opozorila senatorke Tatjane Rojc

Že ob prvi objavi je na zaslišanju pred strokovno komisijo, ki je dokument pripravila, slovenska senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc opozorila na pomanjkanje omembe jezikovnih manjšin oz. poudarka na večjezičnem bogastvu italijanskega polotoka. Prav tako je opozorila na odsotnost slovenščine pri omembi pouka drugega evropskega jezika poleg angleščine, saj se v smernicah govori le o francoščini, španščini in nemščini, o slovenščini pa ne.