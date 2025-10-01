V Italiji strešice ostajajo problem

Prvo krajevno omizje predstavnikov slovenske manjšine v Italiji z novim tržaškim prefektom Giuseppejem Petronzijem, ki je potekalo v torek, 30. septembra, je bilo v celoti posvečeno strešicam. Natančneje je beseda tekla o strešicah, ki jih kljub številnim sestankom in zagotovilom v zadnjih letih na nekaterih dokumentih še vedno ni. Na prefekturi so sestali predstavniki manjšine, in sicer predsednik paritetnega odbora Marko Jarc, predsednica in deželni tajnik SKGZ, Ksenija Dobrila in Livio Semolič, in predsednik SSO Walter Bandelj, zraven pa so bili še Pierpaolo Roberti, ki je v deželni vladi pristojen za manjšine in lokalno samoupravo, predstavniki tržaške občine, urada za promet, zdravstvenega podjetja Asugi in deželne informacijske družbe Insiel. Težave v pravilnem zapisu imen in priimkov se namreč še vedno pojavljajo v zdravniških potrdilih in drugih dokumentih, precej manj primerov pa je zdaj pri izdaji vozniških dovoljenj. Povsem odprto pa ostaja vprašanje odsotnosti slovenščine na portalu ANSC, ki ga uvaja notranje ministrstvo z namenom digitalizacije matičnih uradov in uradov za register prebivalstva, o čemer je pred kratkim dolinski župan Aleksander Coretti obvestil tudi predsednika Italije in Slovenije, Sergia Mattarello in Natašo Pirc Musar.

Predstavniki manjšine so se strinjali, da je prefekt Petronzi zavzeto pristopil k predstavljenim problematikam, zato upajo, da se bodo zadeve premaknile z mrtve točke.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.