V Italiji za metanje smeti iz avta odslej tudi več tisoč evrov kazni

Italija je zaostrila kazni za nezakonito odlaganje smeti iz vozil. Kazen za metanje plastenk in steklenic iz avtomobila lahko v primeru hujših kršitev znaša tudi več tisoč evrov. Za odlaganje odpadkov na zavarovanih območjih je zagrožena celo zaporna kazen.

Kogar bodo zalotili, da je vrgel iz avtomobila na cesto robček ali cigaretni ogorek, temu grozi globa do 1188 evrov. V primeru, da odvržete pločevinko, steklenico ali vrečo s smetmi skozi okno na cesto, pa se v skladu z uredbo, ki je stopila v veljavo v soboto, kazen giblje med 1500 in 18.000 evrov.

S pomočjo nadzornih kamer bodo lahko pristojni organi ujeli voznike, ki nezakonito odvržejo smeti, ne da bi jih morali ustaviti. Za izrek plačila globe bo zadostovalo, če bodo kamere posnele registrsko oznako vozila.

V primeru hujših kršitev, če nekdo odvrže smeti na zaščitenem območju, denimo v bližini rek ali v naravnih rezervatih, in to predstavlja konkretno nevarnost za ljudi in okolje, je predvidena zaporna kazen od šestih mesecev do petih let in pol. V hudih primerih je zagroženo tudi do sedem let zapora.

Če nekdo pri odlaganju ali nezakonitem odstranjevanju odpadkov uporablja vozilo zasebnega podjetja, lahko to vozilo zasežejo. V primeru hujših kršitev bodo lahko pristojni organi vozniku tudi odvzeli vozniško dovoljenje za obdobje do največ šestih mesecev.