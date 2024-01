V izolski bolnišnici bolnika z oslovskim kašljem

V izolski bolnišnici ima že od decembra vse več bolnikov težave z akutnimi okužbami dihal, januarja pa so zdravili tudi dve osebi z oslovskim kašljem, poročajo Primorske novice.

Hospitalizirani bolniki so tudi resni kronični bolniki in je tudi njihova odpornost zmanjšana, zato so ob sočasni okužbi z respiracijskim sinicijskim virusom, gripo, kovidom in zdaj še z oslovskim kašljem, toliko bolj ogroženi. Zdravljenje okuženih z oslovskim kašljem je povzročilo širjenje te okužbe, zato so morali okužene bolnike na internem oddelku osamiti in je tam zdaj prostorska stiska. Ena okužena oseba ima resne težave z zdravjem. Ukrepi zajemajo tudi preverjanje stanja pri zaposlenih, obiskovalce pa naprosijo, naj se, če to ni nujno, ne zadržujejo v bolnišnici.

Naj spomnimo, da so v Beogradu konec decembra razglasili epidemijo oslovskega kašlja, z večjim številom primerov oslovskega kašlja pa so se že v novembru in decembru spopadali tudi na Hrvaškem in v Črni gori.