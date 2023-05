V jarku oživljali hudo poškodovanega kolesarja

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, gasilci in prostovoljci civilne zaščite so sinoči okrog 23. ure posredovali v kraju Roveredo in Piano na Pordenonskem, kjer so mimoidoči opazili huje poškodovanega kolesarja v obcestnem jarku. Zdravstveno osebje je ugotovilo, da mu je zaradi hudih poškodb zastalo srce, zato so ga začeli oživljati, pri čemer je srce spet začelo utripati. Z reševalnim vozilom (prevoz s helikopterjem zaradi kritičnega zdravstvenega stanja ni bil mogoč) so kolesarja, starega 46 let, nezavestnega prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Njegovo življenje visi na nitki. Na kraju so bili tudi karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče.