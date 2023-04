V Julijcih bi lahko zapadlo 80 centimetrov snega

Ob nocojšnjem poslabšanju vremena je civilna zaščita iz FJK objavila rumeno opozorilo za gorski svet, kjer bo sneženje obilno. V Julijcih bi lahko zapadlo do 80 centimetrov snega, na Trbiškem pa več kot 30 centimetrov. Opozarjajo pred obilnim sneženjem in nevarnostjo snežnih plazov.

V četrtek, 13. aprila, bo v gorah obilno snežilo, so zapisali. Meja sneženja bo sprva nad okrog 1500 metrov v Alpah in nad 1800 metrov v predalpah, že dopoldne pa se bo spuščala in bo snežilo nad okrog 900 metrov, na Trbiškem nad okrog 700 metrov. V noči na petek se bo vreme delno izboljšalo, zaključujejo.

V petek in soboto bo spremenljivo oblačno z možnostjo posameznih ploh ali neviht. Podobno vreme bo v nedeljo, ko bodo plohe in posamezne nevihte ob morju manj verjetne in bo tudi nekaj jasnine. Nekoliko topleje bo.