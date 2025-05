V Karniji rešili tri plezalce, ki so obtičali v steni

V Karniji je včeraj in v soboto potekala zahtevna reševalna akcija. Gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri in reševalni helikopter so prihiteli na pomoč trem plezalcem iz Vidma, ki so v soboto obtičali v steni gore Torre Chianevate v skupini gorovja Coglians. Vrv se je zavozlala ob skalno špico, pri čemer so jo po dolgotrajnih naporih sicer uspeli sprostiti, toda je kmalu zatem legel večerni mrak. V soboto in v noči na nedeljo jim zaradi slabega vremena in omejene vidljivosti ter prevelikega tveganja v nočnih urah niso mogli pomagati, zato so trije plezalci preživeli noč kar v steni. Stalno pa so bili na zvezi z reševalci.