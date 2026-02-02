Slovensko zastavo na ZOI bosta nosila Nika in Domen Prevc

Vodstvo olimpijske reprezentance Slovenije je določilo, da bosta slovensko zastavo na slovesnem odprtju zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 nosila smučarska skakalca Domen in Nika Prevc. Prvič v zgodovini Slovenije bosta na otvoritvi OI slovensko zastavo nosila brat in sestra. Nika Prevc in Domen Prevc bosta sicer zastavo nosila na slovesnosti, ki bo potekala v Predazzu, kjer bodo na sporedu smučarski skoki.

Otvoritev zimskih olimpijskih iger bo v petek ob 20. uri. Glavna slovesnost bo potekala na stadionu San Siro v Milanu, otvoritvene slovesnosti, na katerih bodo sodelovali športniki, pa bodo potekale tudi v Cortini d'Ampezzo, Livignu in Predazzu, kjer bosta nastopila slovenska športnika. Tako Nika kot Domen Prevc to sezono prepričljivo vodita v skupnem seštevku svetovnega pokala. Zgolj v tej sezoni sta skupaj zbrala 24 zmag, od tega Nika 13 in Domen 11.Oba sta lani v norveškem Trondheimu postala tudi svetovna prvaka, ob koncu prejšnje sezone pa sta oba postavila še nova svetovna rekorda ter za igre v Milano in Cortini veljata kot glavna kandidata za zlato odličje v 37-članski slovenski odpravi na prihajajoče zimske olimpijske igre.