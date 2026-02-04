Vodstvo Triestine sumijo pranja denarja

Finančni policisti od danes zjutraj pregledujejo prostore tržaškega nogometnega kluba Triestina na Trgu Atleti Azzurri d’Italia 1 pri stadionu Rocco. Preiskavo je odredilo tržaško tožilstvo. Po poročanju tiskovne agencije ANSA naj bi se pod drobnogledom znašlo več članov upravnega odbora, ki so se skozi leta zvrstili na položaju. Med njimi naj bi bi bili tudi državljani ZDA in Kanade.

Približno štirideset milijonov

V središču preiskave je približno štirideset milijonov evrov, ki je v preteklih letih prešlo v blagajno športnega društva. Tržaško tožilstvo sumi, da bi lahko šlo za pranje denarja. Posebno pozornost namenjajo znesku, ki ga je leta 2023 nakazalo podjetje iz Rima in naj bi izviral iz financiranja, pridobljenega pri banki Banca Progetto. Ta se je kasneje znašla pod izrednim upravljanjem Banke Italije.

Zadevo že dlje časa preiskujeta tudi tožilstvi v Milanu in Rimu. Slednje je decembra lani odredilo hišne preiskave pri tedanjih članih vodstva Triestine, ki so osumljeni neupravičenega pridobivanja javnih sredstev.