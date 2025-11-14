V Kopru 14-letnici zapeljala čez stopalo, policija išče voznico

Iz izolske urgence so policiste včeraj v popoldanskih urah obvestili, da oskrbujejo 14-letno dekle, ki se je lažje poškodovalo v prometni nesreči. Policisti so ugotovili, da je okrog 11.30 v bližini Srednje tehnične šole v Kopru s prijateljico prečkala cesto v bližini prehoda za pešce. Tedaj je neznana voznica avtomobila zapeljala čez njeno stopalo. Voznica je sicer ustavila avtomobil in se z dekletom pogovorila, a ker poškodbe niso bile opazne, je odpeljala naprej.

Policisti nadaljujejo z iskanjem voznice in prosijo vse, ki so prometno nesrečo opazili, naj pokličejo na številko 113, Policijsko postajo Koper na 05 611 67 00 ali anonimno številko 080 12 00. Hkrati pozivajo tudi samo voznico, naj se javi na eni od navedenih številk ali osebno na Policijski postaji Koper na Ljubljanski cesti 8.