V Kopru bodo zaradi del od srede do sobote zaprli Vojkovo nabrežje

Vojkovo nabrežje, ki v Kopru povezuje Ferrarsko ulico s krožiščem pri Mudi, bo med sredo in soboto povsem zaprto za promet, so sporočili s koprske občine. V tem obdobju bodo spremenjene tudi nekatere linije mestnega avtobusnega prometa. Na nabrežju bodo namreč prekopavali cestišče.

Cestišče na delu Vojkovega nabrežja je treba prekopati zaradi položitve kabelske kanalizacije, so v sporočilu za javnost pojasnili na Mestni občini Koper. Dodali so, da gre za korak do prenove bližnje gimnazije z italijanskim učnim jezikom.

Zaradi zapore bo začasno spremenjen tudi potek linij mestnega avtobusnega prometa. Avtobusi tako ne bodo ustavljali na postajališču na Kosovelovem trgu, ampak se bodo pred zaporo preusmerili na Ferrarsko ulico.

Tudi v času trajanja zapore bo stanovalcem in dostavi sicer omogočen dostop do tamkajšnjega Kosovelovega trga, dostop do Soške ulice pa bo stanovalcem izjemoma omogočen iz krožišča pri Mudi.