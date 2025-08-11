V Kopru najtoplejša noč doslej

Današnje jutro je bilo zaradi toplega severovzhodnega vetra marsikje najtoplejše v tem poletju. Po podatkih Arsa je izstopala predvsem Primorska, kjer se ponoči zaradi burje ponekod temperatura ni spustila niti pod 25 stopinj Celzija. Predvsem tam bo popoldne velika toplotna obremenitev. Arso je za jugozahod izdal oranžno opozorilo.

Najtopleje je bilo na postaji Koper Markovec, kjer se temperatura ni spustila pod 28 stopinj. Če se do večera do 22. ure ne shladi pod to vrednost, bo to tudi absolutni izmerjen slovenski rekord za najvišjo najnižjo dnevno temperaturo, Agencija RS za okolje (Arso) zapisala na družbenem omrežju Facebook. Podobno današnjo najnižjo nočno temperaturo je ravno tako zaradi burje namerila tudi meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa iz FJK v Trstu, kjer se je živo srebro davi zaustavilo pri 28,1 stopinje Celzija.

Za razliko od nedelje, ko so se najvišje dnevne temperature v večjem delu države dvignile na okoli 35 stopinj, bodo te danes in v torek zaradi vetra vzhodnih smeri okoli pet stopinj nižje. Še naprej bo najbolj vroče na Primorskem.

Po navedbah meteorologinje na Arsu Eve Bezek bo ta teden še naprej vroč. Od srede bo temperatura iz dneva v dan znova naraščala. Najbolj vroče bo predvidoma v dneh od četrtka do sobote. V notranjosti Slovenije bodo popoldanske temperature dosegle od 30 do 33 stopinj. Ob koncu tedna pa bo težišče vročine zopet na Primorskem, kjer se pričakuje do 37 ali celo 38 stopinj, je še dodala za Televizijo Slovenija.

Šele v nedeljo se bo po napovedih Arsa predvidoma nekoliko povečala verjetnost vročinskih neviht, občutnejše osvežitve pa še ni na vidiku.