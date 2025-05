V Kopru o izvajanju dvojezičnosti na mešanih območjih

Ministrstvo za javno upravo je danes v Kopru organiziralo deseti posvet o izvajanju dvojezičnosti v slovenskih občinah z italijansko in madžarsko narodno skupnostjo. Na njem so predstavili tudi projekt CrossTerm, ki se osredotoča na iskanje rešitev za upravljanje jezikovne krajine, predstavili pa so tudi prenovljene dvojezične table v Kopru.

V luči dogodkov minulih mesecev v Kopru, ko so se tam soočali z zahtevo inšpektorata za kulturo in medije, da spremenijo table z nekdanjimi zgodovinskimi imeni ulic in trgov, so na posvetu predstavili prenovljene table, ki so jih po mestu ponovno namestili minuli mesec. Ob tem je predsednik Komisije za toponomastiko Mestne občine Koper Damian Fischer table označil za pomemben prispevek k ohranjanju kulturne dediščine in večjezične identitete mesta, za popravke pa je povedal, da so posebno pozornost namenili spoštovanju zakona o javni rabi slovenščine.

Na tokratnem posvetu so deležniki predstavili evropski projekt CrossTerm. Kot je povedal državni sekretar na ministrstvu za javno upravo Jure Trbič, se ta osredotoča na iskanje bolj usklajenih in učinkovitih rešitev za upravljanje jezikovne krajine, ki jo je ocenil za dragoceno, a kompleksno.

Omenjeni projekt sicer obravnava pomemben skupni izziv programskega območja, kot je šibka učinkovitost skupnega upravljanja jezikovne raznolikosti v javni upravi na čezmejnem območju. Na tem področju namreč obstaja več uradno priznanih jezikov, ki se na različne načine, z različnimi cilji in rezultati uporablja tudi v javni upravi, hkrati pa obstaja še nešteto lokalnih različic, ki so sad pojavov jezikovnega stikanja.

Predstavniki Urada za dvojezičnost Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti so ob tem predstavili cilje, vsebino in učinke projekta, prvič pa se je posveta udeležil tudi predstavnik slovenske skupnosti iz avstrijske Koroške, ki je z udeleženci delil izkušnje pri uresničevanju dvojezičnosti onkraj meje. Župan Občine Globasnica Bernard Sadovnik je predstavil pomen ter izzive vidne in slišne dvojezičnosti v občinah, kjer sobivata dva jezika, ter osvetlil, kako se s to tematiko soočajo v avstrijskem prostoru.

Ministrstvo za javno upravo tovrstne posvete sicer organizira z namenom odprave razkoraka med zakonsko določenimi obveznostmi občinskih organov in dejansko rabo dvojezičnosti v vsakdanji praksi. Kot je v Kopru še spomnil Trbič, slovenska ustava in veljavna zakonodaja jasno določata pravico do uporabe jezika narodnih skupnosti v javnem življenju, in sicer od delovanja občinskih organov do šolstva in javnih storitev.