Šest poškodovanih v prometni nesreči pri Božjem polju

Danes dopoldne je pri Božjem polju prišlo do verižnega trčenja. Pri tamkajšnjih bencinski črpalki in restavraciji ai Pini je trčilo pet vozil, kot poroča portal Triesteprima je bil med temi tudi kombi za prevoz oseb z invalidnostmi. Na kraju nesreče so posredovali gasilci, reševalci in policija, avtobus št 44. je iz Trsta proti Nabrežini in Štivanu dlje časa bil preusmerjen preko Gabrovca, saj je bila deželna cesta TS-1 zaradi nesreče neprevozna.

Šest oseb je bilo lažje poškodovanih, reševalci so jih odpeljali na preglede oziroma zdravljenje v bolnišnico na Katinaro. Policisti preiskujejo vzroke nesreče.