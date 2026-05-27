Prenovljena Kosovelova domačija, prostor srečanja poezije in Krasa, misli in ustvarjalnosti

Kosovelova domačija v Tomaju, kjer se pravkar zaključuje obnova, bo v novi preobleki zaživela kot sodoben večnamenski prostor in kraj medgeneracijskega srečevanja. Ponujala bo vsebine s področja kulture, gospodarstva, izobraževanja in turizma. Pomemben pa bo tudi skupnostni vidik, zagotavljajo na Občini Sežana, ki je lastnica objekta.

Obnova domačije, kjer je Srečko Kosovel prebival in kjer je umrl na današnji dan pred sto leti, je bil eden izmed pomembnejših ciljev Kosovelovega leta, s katerim želijo ob stoletnici smrti okrepiti prepoznavnost pesnika Krasa in njegove misli ponesti v svet. Obnova se je nekoliko zavlekla - sprva je bilo odprtje domačije predvideno 8. februarja letos -, gradbena dela pa so sedaj zaključena.

»Na domačiji so že postavljeni restavrirani kosi pohištva in montirana oprema, ki je bila narejena po meri. Trenutno se odpravljajo le še manjše tehnične pomanjkljivosti, medtem pa intenzivno delamo na pripravi nove muzejske postavitve, ki bo predvidoma zaključena junija,« so za Primorski dnevnik povedali na Občini Sežana.

Muzejska postavitev bo v pritličju. Na ogled bodo restavrirano pohištvo, družinski klavir, violina in številni osebni predmeti Srečka Kosovela, kot so očala, šal, kapa, torba, trobojnica, tintnik, knjige in pisala, so navedli na občini. V prvem nadstropju bodo uredili prostore za delavnice ter društvene in druge dejavnosti. Klet bo opremljena kot multimedijski prostor za digitalne predstavitve, predavanja in manjše dogodke.

»Ključni del izkušnje ostaja vrt, ki bo s prenovo ohranil zgodovinske zasnove in avtohtone rastline, ob tem pa se dopolnil s knjižnico pod krošnjami hruškovih dreves, skupnostnim zeliščnim vrtom in urejenimi zunanjimi površinami za dogodke na prostem,« so sporočili. Domačija bo povezana tudi z razvojem trajnostnega in kulturnega turizma ter bo služila kot izhodišče za pohodniške poti med Sežano in Tomajem.

Občina Sežana je leta 1966 s preminulo Aino Kosovel, hčerjo Srečkovega brata Stana in poslednjo potomko družine Kosovel, podpisala dogovor in se zavezala, da bo domačija ohranjena kot kulturni spomenik in namenjena predstavitvi dediščine Kosovelovih. Danes z domačijo sicer upravlja Knjižnica Srečka Kosovela Sežana.

Ko bo vse postavljeno in zaključeno, bodo s posebnim dogodkom presegli klasično muzejsko odprtje, zagotavljajo na občini: »Tako kot je bil drugačen Kosovel, bo tudi odprtje domačije zasnovano sodobno, večplastno in doživljajsko - kot prostor srečanja poezije, Krasa, misli in ustvarjalnosti.«